ليبيا الأولى من حيث عدد المهاجرين الواصلين لإيطاليا انطلاقا منها

قالت المنظمة الدولية للهجرة إن 10 آلاف و932 مهاجرًا غير قانوني وصلوا السواحل الإيطالية خلال 5 أشهر، أي من الأول منذ يناير حتى نهاية مايو الماضي، على متن القوارب انطلاقا من ليبيا في وقت من المتوقع أن تشهد فيه وتيرة الهجرة ارتفاعًا مع دخول فصل الصيف وتحسن أحوال الطقس.

وبحسب المنظمة، فقد حلت تركيا ثانية في عدد المهاجرين الواصلين إيطاليا عن طريقها بنحو 4 آلاف و250 مهاجرًا نصفهم يحملون الجنسية الأفغانية، فيما جاءت تونس في المرتبة الثالثة بنحو 3 آلاف و700 مهاجر.

ووصفت المنظمة الدولية للهجرة الأوضاع بالمقلقة حيث إن نحو 8 آلاف مهاجر من أصل نحو 10 آلاف غادروا ليبيا تمت إعادتهم إليها عبر اعتراض قواربهم في البحر، مشيرة إلى أن غالبيتهم سيكونون ضحايا للعنف وسوء المعاملة في ليبيا.

يشار إلى أنه قد توفي نحو 143 مهاجرًا فيما سجل فقدان 547 آخرين خلال الفترة الممتدة منذ يناير حتى نهاية مايو من العام الجاري.

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