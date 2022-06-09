عقد الجولة الأخيرة من مشاورات اللجنة المشتركة لوضع إطار دستوري

أخبار ليبيا 24

تعقد يوم السبت القادم في القاهرة الجولة الأخيرة من محادثات اللجنة الليبية المشتركة بهدف وضع الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات.

وأعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز، اليوم الخميس، إن محادثات اللجنة. المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة المقررة في القاهرة في 12 يونيو، لوضع الإطار الدستوري اللازم لنقل البلاد إلى انتخابات وطنية شاملة في أسرع وقت ممكن.

وفي 20 مايو الماضي قالت وليامز، إن اللجنة المشتركة توافت بشكل “مبدئي” حول 137 مادة من مواد مسودة الدستور.

وتتكون اللجنة من 24 عضوا، بالمناصفة بين مجلسي النواب والدولة، وختمت، في 20 مايو الجولة الثانية. من مباحثاتها في القاهرة حول المسار الدستوري، وبرعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وتعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر 2021، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة، جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية في ليبيا، لاسيما بشأن قانوني الانتخاب.

ويأمل الليبيون أن يسهم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إنهاء الأزمة التي تعصف ببلادهم منذ 2011.