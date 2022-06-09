لتأمين إمدادات الغاز.. سرت للنفط: استغلال أحد خزانات النفط الخام لتخزين منتج المكثفات

أكدت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز أنها تسعى بكل إمكانياتها من أجل تأمين استمرار تدفق إمدادات الغاز الطبيعي للمستهلكين وفي مقدمتهم محطات توليد الكهرباء بالمنطقة الشرقية التابعة للشركة العامة للكهرباء بحسب الكميات المقررة.

وأوضحت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، في بيان عبر حسابها على فيسبوك، أنه “لا يخفى على الكثيرين أن إنتاج الغاز الطبيعي من حقول الشركة يصاحبه كميات من المكثفات التي يتم تخزينها ثم تصديرها عبر ناقلات الشحن من ميناء مرسى البريقة النفطي”.

وتابع البيان؛ “وتجدر الاشارة إلى أن السعة التخزينية لمنتج «النافثا» قد نفدت منذ حوالى 6 أيام، وأن الخزانات ممتلئة بالكامل”.

وأردف البيان؛ “ولتفادى نقص إمدادات الغاز على محطات توليد الكهرباء -وبقرار جريء- فقد باشرت فرق الصيانة من مختلف إدارات الشركة في استغلال أحد الخزانات المخصصة للنفط الخام والذي تجرى له أعمال صيانة حالياً وهو (خزان رقم 1) وذلك لاستغلاله في تخزين كمية من المكثفات تقدر بحوالي 45,000 برميل”.

وأشار البيان إلى أن “هذه الخطوة ستمنح الشركة أريحية في استلام منتج «المكثفات» لمدة أسبوع لحين وصول ناقلة المكثفات قريباً”.

وختم البيان موضحًا أن “رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالله اشويقي زار حظيرة خزانات النفط الخام رفقة أعضاء مجلس الإدارة للاطلاع على وضعية الخزان وجاهزيته”.