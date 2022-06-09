بويصير: الإسرائيليون حسّاسون جداً لفكرة تعرض وجودهم للخطر

رأى محمد بويصير، المقاول الأمريكي ذو الأصول الليبية، أن الإسرائيليين حسّاسون جداً لفكرة تعرض وجودهم للخطر، بحسب قوله.

وقال بويصير في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “قبل حرب يونيو 1967، لم تكن الاستراتيجية التي استعملتها إسرائيل والتي تمثلت في ضرب الأسلحة الجوية العربية أولا؛ معروفه لنا ولا لضباط الأركان العرب، كما لم تكن التكتيكات التي استعملت في هزيمة الجيوش العربية تخطر على بال أحد ولا شبكات التجسس الفعالة التي كشف عنها فيما بعد كانت مكشوفة، فالجميع كان يتصور تكرار للاستراتيجيات والتكتيكات القديمة التي تدرس في الأكاديميات العسكرية”، وفقا لوصفه.

وأضاف “النتيجة كانت فاجعة ومفاجئة وتمت تصفية القوى العسكرية العربية في أقل من أسبوع وتغيرت خارطة الشرق الأوسط للأبد، لذلك أتصور أننا امام عمل إسرائيلي سيحمل نفس القدر من المفاجآت، استراتيجية جديده وتكتيكات جديدة يضاف إليها تقنيات جديدة صارت تفصل القدرات العسكرية الإسرائيلية عن الآخرين بأجيال”، على حد تعبيره.

وتابع “الإسرائيليون حساسون جدا لفكرة تعرض وجودهم للخطر، وفى يونيو 1967 شعروا بأنه عندما أغلق مضيق تيران كان هذا خوفهم فهذا طريق النفط إليهم، واليوم عندما تقترب إيران وحسب الوكالة الدولية أسابيع من تصنيع القنبلة النووية فالشعور بالخطر الداهم هو ما يحرك الإسرائيليين، وهم سيقبلون بتحمل خسائر اقل من قصفهم بسلاح نووي وموت مئات الآلاف من مواطنيهم”، بحسب وصفه.

واستطرد “العالم أيضا وبعد أن تأكد من أن إيران فعلا لديها برنامج سرى لصناعة سلاح نووي لن يمنع إسرائيل من الأقدام على الخطوة العسكرية، بل سيوفر احتياجاتها إن طلبت، لذلك أشعر اليوم بخمسة يونيو جديدة بكل مفاجآتها ونتائجها أيضا تطبق على أنفاسي”، وفقا لحديثه.