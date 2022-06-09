مناقشة مواد «الوثيقة الدستورية» في اجتماع بمجلس الدولة

بحثت لجنة المسار الدستوري التابعة للمجلس الأعلى للدولة، مع التكتل الوطني للأحزاب، مواد الوثيقة الدستورية التي تنظم المرحلة القادمة والعملية الانتخابية.

جاء ذلك في اجتماع بمقر ديوان المجلس اليوم الخميس، حيث تناول سبل تذليل الصعاب للوصول إلى اتفاق بين المجلس ومجلس النواب، حسب بيان المكتب الإعلامي لمجلس الدولة على صفحته في موقع «فيسبوك».

وستعقد الجولة الأخيرة من محادثات اللجنة الدستورية في القاهرة، الأسبوع المقبل، وذلك بغية التوصل إلى «الإطار الدستوري اللازم لإجراء انتخابات وطنية شاملة».

المشري يؤكد سعي مجلس الدولة للوصول إلى أسس دستورية للانتخابات

وأمس الأربعاء، التقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، حيث أكد لها سعي المجلس إلى «الخروج من حالة الانسداد السياسي»، عبر «التوافق على أسس دستورية وقانونية سليمة؛ تمهيدًا للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها كل الشعب الليبي».

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في حين أطلعت وليامز، المشري على سلسلة الاجتماعات التي عُقِدت في تونس الثلاثاء الماضي، وعلى رأسها اجتماعات مجموعة العمل الأمنية الدولية بشأن ليبيا، التي تضمنت مناقشات مع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» ومع المجتمع الدولي، وأعربوا عن دعمهم لإنهاء العمل على المسار الدستوري.