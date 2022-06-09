الدبيبة يحضر مناورات عسكرية للقوات التركية في بحر إيجه

العنوان

حضر، رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة، بصفته وزيرًا للدفاع، رفقة رئيس الأركان العامة اللواء محمد الحداد، والوفد المرافق لهما، مساء الأربعاء، مناورات عسكرية للقوات التركية في منطقة “سفري حصار” بولاية إزمير غربي تركيا.

جاء ذلك بمشاركة عدد من وزراء دفاع الدول المشاركة، وكان في استقبالهم وزير الدفاع التركي، خلوصي اكار، وعدد من القيادات العسكرية التركية.

وتشارك وزارة الدفاع بحكومة الوحدة في هذه المناورات عن طريق رئاسة الأركان العامة، إلى جانب دول أخرى مشاركة في هذا الحدث.

وقال مكتب رئيس حكومة الوحدة، إن الدبيبة بحث مع أكار؛ سبل دعم برامج التدريب والتطوير للجيش الليبي ومناقشة التعاون بين البلدين.

وتجري المناورات التركية في بحر إيجه غربي تركيا وتشمل جميع صنوف الأسلحة البرية والجوية والبحرية ويعد أكبر تدريب غربي المتوسط.