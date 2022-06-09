السائح وويليامز يستعرضان سبل تدعيم مقترحات التوافق السياسي بليبيا

أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز على دعمها للمساعي الهادفة إلى تحقيق توافق وطني بين الأطراف في ليبيا.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح الخميس مع ويليامز، حيث تم بحث آخر تطورات العملية الانتخابية المقررة في ضوء المستجدات المحلية والدولية.

وشهد اللقاء، الذي عقد بمقر المفوضية الخميس وحضره العضو عبد الحكيم الشعاب؛ استعراض سبل تدعيم المقترحات والمساعي الوطنية الساعية لتحقيق توافق الأطراف السياسية وإنجاز الاستحقاقات المرتقبة، حيث ثمنت ويليامز جهود المفوضية المبذولة في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات.

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