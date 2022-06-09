الحبيب: ليس صحيحاً أن قرار الحرب لا يملكه الليبيون

رأى الحبيب الأمين، وزير الثقافة الأسبق، أنه ليس صحيحاً أن قرار الحرب لا يملكه الليبيون، بحسب تعبيره.

وقال الأمين، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “القول إن قرار الحرب في ليبيا لا يملكه الليبيون ليس صحيحا بالمطلق”، وفقا لقوله.

وأضاف “الركون لتطمينات دولية حول دعم الاستقرار ومنع انتهاك وقف إطلاق النار وهو لم يصل درجة هدنة حرب ثبت فشله وخطره بل عجز الأمم المتحدة وتشظي المجتمع الدولي. بعض المجانين والمنفلتين يمكنهم ذلك بأي لحظة والعاقل يجهز حبل”، على حد وصفه.