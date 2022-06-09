بسبب انقطاع الكهرباء.. بوقعيقيص:  نبارك انطلاق مهرجانات الشواء الجماعي للمواطنين 

انتقدت آمال بوقعيقيص عضو ملتقى الحوار السياسي، أزمة انقطاع الكهرباء المتكررة في فصل الصيف، معتبرة أن تلك الانقطاعات تأتي برعاية حكومة الوحدة المؤقتة.

وقالت بوقعيقيص، في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “برعاية حكومة الوحدة الوطنية مع حلول فصل الصيف نبارك للشعب الليبي إنطلاق مهرجانات الشواء الجماعية للمواطنين كافة على أنغام سيمفونيات موتورات توليد الكهرباء الصادحة في الأرجاء”.

وواصلت التهكم على الأوضاع موضحة؛ “واربطوا الأحزمة للصعود إلى الجزيرة المعلقة لا تفوتوا على أنفسكم جمال المشهد المظلم ودامت أيامكم بالمسرات عامرة”.