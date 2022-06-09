وليامز تلتقي المشري لمناقشة خطط الجولة الأخيرة من محادثات اللجنة الدستورية في القاهرة

أخبار ليبيا 24

قالت، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز، اليوم الخميس، اليوم الخميس، إنها التقت بالأمس مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة.

وأضافت وليامز، إنهما ناقشا خطط الجولة القادمة والأخيرة من محادثات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة المقررة في القاهرة في 12 يونيو، لوضع الإطار الدستوري اللازم لنقل البلاد إلى انتخابات وطنية شاملة في أسرع وقت ممكن.

وقالت إنها أطلعت المشري على الاجتماعات التي حضرتها في تونس الأيام الماضية، بما في ذلك مع مجموعة. العمل الأمنية الدولية بشأن ليبيا واللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وكذلك مع ممثلين عن المجتمع الدولي والذين أعربوا عن دعمهم الموحد لاستكمال العمل في المسار الدستوري.

وتعقد يوم السبت القادم في القاهرة الجولة الأخيرة من محادثات اللجنة الليبية المشتركة بهدف وضع الإطار. الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات.

وفي 20 مايو الماضي قالت وليامز، إن اللجنة المشتركة توافت بشكل “مبدئي” حول 137 مادة من مواد مسودة الدستور.

وتتكون اللجنة من 24 عضوا، بالمناصفة بين مجلسي النواب والدولة، وختمت، في 20 مايو الجولة الثانية. من مباحثاتها في القاهرة حول المسار الدستوري، وبرعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وتعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر 2021، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة، جراء خلافات بين المؤسسات. الرسمية في ليبيا، لاسيما بشأن قانوني الانتخاب.