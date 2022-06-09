الارصاد توضح موعد تراجع درجات الحرارة.. والمناطق المشمولة بالأمطار

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 09/ 06 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن لا تغير في حالة الطقس هذا اليوم على معظم مناطق ليبيا.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى على مناطق الدواخل والجنوب ما بين (38-44)مْ، وعلى المناطق الساحلية ما بين (29-34)مْ.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن ترتفع يوم الغد على الساحل الشرقي حيث تصل على طبرق إلى (40)مْ، وتسجل درجات الحرارة تراجع بدايةً من يوم الغد على مناطق الشمال الغربي ويشمل يوم السبت مناطق الشمال الشرقي.

ووفقا للتقرير تتكاثر السحب اليوم على بعض المناطق الغربية ومساء يوم الغد على مناطق الجبل الاخضر مع إحتمال بسيط لسقوط رخات خفيفة من المطر على الجبل الغربي وجنوبه – غات – القريات والحمادة.