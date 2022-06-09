التواتي: المجلس الرئاسي فقط غير مصاب بالقلق والحيرة

سخر الطبيب الجراح، عامر التواتي، من المجلس الرئاسي، مؤكدا أنه الجهة الوحيدة فقط غير المصابة بالقلق والحيرة، فهم ليسوا معنا أصلا ولا يعلمون شيئا حتى يصيبهم القلق.

وقال التواتي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “دعك من المواطنين البسطاء أمثالنا فنحن في قلق وحيرة منذ عقد من الزمن”.

وأضاف “تصريحات قائد الجيش وتصريحات رئيس الحكومة التي في طرابلس ورئيس الحكومة التي في سرت، تصريحات رئيس مجلس الدولة كلها تدل على قلق وحيرة”.

وتابع “رئيس البرلمان ينتظر في صمت وبعيون ذئب ربما تكون حيرته وقلقه أكبر من أي تصريح، فقط الرئاسي؛ لا هم في قلق ولا هم في حيرة لأنهم ليسوا معنا أصلا ولا يعلمون شيئا حتى يصيبهم القلق والحيرة”.