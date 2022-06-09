مديرية أمن بنغازي: ضبط متهم ضرب مواطنا ببندقية على رأسه

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الخميس، القبض على شخص قام بضرب مواطن بواسطة بندقية على رأسه وسلب هاتفه المحمول، ما أدى لدخول المجني عليه إلى المستشفى.

وقالت المديرية إن عملية القبض جاءت استجابة لشكوى تقدم بها مواطن لقسم البحث الجنائي ضد شخصين مجهولي الهوية قاما بالاعتداء عليه بالضرب على رأسه بواسطة سلاح ناري نوع كلاشنكوف، ما أدى لفقدانه الوعي، وجرى سلب هاتفه المحمول من قبل الشخصين بمنطقة الكويفية.

خطة أمنية لضبط المتهم

وأصدر رئيس القسم تعليماته بانتقال أعضاء التحريات لمنطقة الكويفية لجمع أكبر قدر من المعلومات عن الفاعلين. وبالفعل جرى التعرف على أحدهما، وتحديد هويته ومحل سكنه بالكويفية.

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ومن ثم جرى إعداد كمين مُحكم له وبمشاهدته عندا لخروج من منزله ضبطه عناصر المديرية ليتبين أنه من مواليد العام 1996.

واعترف المتهم بضربه الشاكي على رأسه بواسطة سلاح ناري، كما قام بسرقة هاتف الشاكي، وكان برفقته شخص آخر جاري البحث عنه. واتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة ولا يزال البحث مستمرًا عن الهارب.