الكيلاني تطلع على سبل حماية حقوق العسكريين المتقاعدين وأسرهم

ليبيا – تدارست وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال وفاء الكيلاني مع القائمين على جمعية المتقاعدين العسكريين سبل إنصاف هذه الشريحة المهمة.

بيان صحفي صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، أكد قيام رئيس الجمعية لطفي الأسطى والعضو فيها نور الدين الغرياني بإطلاع الكيلاني على أهدافها وفكرة تأسيسها لحماية حقوق العسكريين المتقاعدين وأسرهم والاستفادة من خبراتهم في مختلف المجالات.

وأضاف البيان: إن الهدف من إنشاء الجمعية هو المشاركة في الفعاليات المختلفة التي تسلط الضوء على حقوق المتقاعدين العسكريين وتقديم التسهيلات الخاصة بهم في مجال الرعاية الاجتماعية والصحية المناسبة في الداخل والخارج وغيرها من الخدمات.

وثمنت الكيلاني دور الجمعية لخدمة العسكريين المتقاعدين، فيما تم مناقشة القوانين واللوائح المتعلقة بمعاشاتهم وكيفية جعلها تتلائم مع المتغيرات التي حدثت للمرتبات مؤخرًا.

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