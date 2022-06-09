مصدر لـ 218: الحداد يجهز خطة لإلغاء المناطق العسكرية

كشف مصدر خاص لـ 218 عن أن رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة محمد الحداد يجهز خطة لإلغاء جميع المناطق العسكرية لتوحيد الجيش.

وتقضي خطة الحداد بضم المناطق العسكرية تحت رئاسة الأركان العامة، إضافة إلى عدم تشكيل أي كتيبة إلا من خلال رتب عسكرية معينة وضوابط خاصة وبموافقة رئاسة الأركان، ووقف التمويل المالي للمناطق العسكرية.

وأضاف المصدر أن اللواء 444 قتال، والكتيبة 301 مصراتة التي تحولت إلى الكتيبة 111 مجحفل، والكتيبة 28 مشاة النواصي، والكتيبة 52 البقرة؛ باتت تحت رئاسة الأركان العامة، في حين ترفض مجموعات مسلحة من الزاوية وورشفانة خطة الحداد الأخيرة، التي تصطدم مع خطط ونهج رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة.

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