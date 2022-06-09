بورايقة: يجب على الرئاسي التصدي للغرياني و «فتاوى الموت»

أكد فيصل بورايقة مستشار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أنه يجب “على الرئاسي التصدي لنبذ العنف وخطاب الكراهية، مثل التصريحات الخاصة بالغرياني التي تبيح القتل والدماء، أو ما يعرف بفتاوى الموت”.

وقال بوراقية، في تصريح صحفي، إن “الدبيبة ارتمى في حضن الغرياني، لذلك لم نر منه أي خبر إدانة بهذا الأمر الخطير، الذي يهدد السلم الأهلي”.

وتابع؛ “لم نر الرئاسي يُفعل أي خطوات للمصالحة، مثل الخطاب الإعلامي أو إغلاق القنوات التي تساهم في زيادة إشعال فتيل الحرب”.

وأشار “بوراقية” إلى أن “المنفي يجلس لأكثر من 100 يوم وهو يشاهد كرات اللهب وعمليات التخوين والسب والشتم، لماذا الصمت طوال هذه الفترة والتحرك حاليًا؟”.

وأردف أنه يتعجب من “تأخر الرئاسي طيلة هذه الفترة، فيما يتعلق بمشروع المصالحة”، معقبًا “لأن توحيد المؤسسات لا يمكن أن يتم من دون المصالحة”.

وختم متسائلًا: “كيف يعتمد الرئاسي، مفوضية عليا للمصالحة من دون حوار مجتمعي صريح حولها؟”.