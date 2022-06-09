اللافي: المجلس الرئاسي يقترب من وضع الترتيبات النهائية لمشروع المصالحة

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أكد، النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الخميس، اقتراب الرئاسي من وضع الترتيبات النهائية لمشروع المصالحة، سعيا لإنهاء المراحل الانتقالية، والوصول إلى الاستقرار الدائم.

جاء ذلك، خلال لقاء مع المبعوث الفرنسي الخاص لليبيا، بول سولير، رفقة السفيرة بياتريس دوهيلين.

وبحث الجانبان، وفق ما جاءت به المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، سبل التعاون بين البلدين.

وقالت المتحدثة، إن المبعوث الفرنسي أكد على أهمية تركيز جهود المجتمع الدولي بما فيه فرنسا، على المسار السياسي والجهود الحالية للوصول إلى قاعدة دستورية تمكن من إجراء الانتخابات.