لمبرت: إدارة بايدن تهتم بعملية السلام الميسرة أمميًا في ليبيا

ليبيا – نقل تقرير إخباري عن “ياعيل لمبرت” القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وجهة نظرها بشأن ديبلوماسية بلادها في دول عدة منها ليبيا.

التقرير الذي نشره موقع أخبار “جويش إنسايدر” الأميركي وتابعته وترجمت المقتضب منه الذي يخص ليبيا صحيفة المرصد، نقل عن “لمبرت” تأكيدها التزام إدارة البيت الأبيض تجاه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يبدد المخاوف بشأن تقليص دور واشنطن بالمنطقة.

وأضافت “لمبرت” بالقول: “ظهرت رواية واسعة الانتشار للأسف مفادها أن الولايات المتحدة تغادر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهذه الرواية غير صحيحة تماما كما يتضح عند مراجعة نطاق المشاركة الأمريكية في جميع أنحاء المنطقة”.

وأكدت “لمبرت” أن بلادها تملك مقاربة للأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال تركيز إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على العديد من المجالات، ومنها عملية السلام التي تيسرها الأمم المتحدة في عدد من الدول ومن بينها ليبيا.

ترجمة المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية