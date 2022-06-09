قسم الإعلام بمعهد القضاء ينجز مطبوعة لائحة التفتيش القضائي الجديدة

أنجز قسم الإعلام بالمعهد العالي للقضاء المطبوعة الجديدة للائحة التفتيش القضائي، حيث سلمت رئيسة القسم نسخة منها إلى المدير العام للمعهد، الأربعاء.

وتضمنت لائحة التفتيش القضائي التي حملت الرقم 124 لسنة 2021 والصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء؛ جداول الإحصائيات ومدونة أخلاقيات وسلوكيات أعضاء الهيئات القضائية في ليبيا.

ووجه المدير العام لمعهد القضاء بتسليم هذه المطبوعات لإدارة التفتيش على الهيئات القضائية، حاثًا قسم الإعلام على ضرورة الاستمرار في إنجاز المزيد من هذه النشاطات.

وبحسب منشور للمعهد العالي للقضاء؛ فإن هذه الخطوة تأتي في إطار اضطلاع المعهد بمهامه المتعلقة بإصدار المنشورات والمطبوعات ذات العلاقة بالعمل القانوني والقضائي.

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