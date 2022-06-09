قبيل مغادرته ليبيا.. العقوري يلتقي القنصل الإيطالي

التقى رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري في مقر وزارة الخارجية بمدينة بنغازي بالقنصل الايطالي كارلو باتوري، والذي يستعد للمغادرة بعد انتهاء مهامه حيث بحث الجانبان الموضوعات المشتركة بين البلدين .

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن العقوري أعرب عن شكر لجنة الخارجية للمجهودات الكبيرة التي قدمها القنصل باتوري ، والتي ساهمت بشكل كبير في إعادة افتتاح القنصلية الإيطالية في مدينة بنغازي والعمل بشكل طبيعي، بالإضافة إلى وضع برامج للتعاون الثقافي والعلمي واستضافة الخبراء الإيطاليين في مختلف المجالات، مضيفا أن ذلك ساهم في تعزيز التعاون على مستوى كافة مناطق ليبيا، مرحباً بزيارة باتوري لليبيا في أي وقت .

وزار رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب رفقة القنصل الايطالي المعهد الدبلوماسي في بنغازي والتقيا طلابه، حيث أكد العقوري على أهمية الاستفادة من خبرات الدول الصديقة لتطوير العمل الدبلوماسي في ليبيا ، وأن لدى ايطاليا خبرات عريقة في هذا المجال، كما أن هناك حاجة لتعزيز التنسيق الدبلوماسي بين البلدين بالنظر للقرب الجغرافي ووجود قضايا مشتركة بين البلدين الصديقين.

بدوره أعرب باتوري عن حرص بلاده على التعاون للنهوض بالعمل الدبلوماسي في ليبيا .