خلال لقائه المنفي.. مبعوث إيطاليا يؤكد حرص بلاده على عودة الاستقرار في ليبيا

العنوان-طرابلس

أكد المبعوث الإيطالي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، اليوم الخميس، حرص بلاده على عودة الاستقرار إلى ليبيا، من خلال توافق جميع الأطراف الليبية للعبور بالبلاد إلى مرحلة التنمية والبناء، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.‏

وجاء ذلك خلال لقاء أورلاندو مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بحضور السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، حيث ناقشوا تطورات المشهد السياسي في البلاد.

وقدم أورلاندو خلال اللقاء إحاطة عن لقائه في تونس مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، حول تطورات الملف الليبي، وأهمية دعم المسار الانتخابي والحرص على نجاح المسارين الأمني والعسكري.

من جانبه أكد المنفي استمرار عمل المجلس مع كل الأطراف السياسية للوصول إلى التوافق، وتجنيب البلاد أي صراعات جديدة، فيما أشاد المبعوث الإيطالي بدور المجلس في رأب الصدع بين الفرقاء السياسيين الليبيين.