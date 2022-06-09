مراسل “وال”: مجلس مفوضية المجتمع المدني يُناشد الرئاسي لإلغاء القرار رقم (242) الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية

بنغازي 09 يونيو 2022 (وال)- ناشد رئيس مجلس مفوضية المجتمع المدني المحامية مبروكة بالتمر، المجلس الرئاسي للتدخل لإلغاء القرار رقم (242) الصادر عن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية.

هذا وينص القرار على تشكيل لجنة تتولى دراسة ومتابعة عمل المنظمات الدولية وفق استراتجيات الدولة واحتياجاتها في كل القطاعات.

وقالت المحامية مبروكة بالتمر – في تصريح لمراسل “وال”: “نحن نُناشد بالدرجة الأولى المجلس الرئاسي؛ بأن يتدخل لإلغاء هذا القرار الذي يُهين بشكل أو بآخر ويُسيء إلى الدولة الليبية، بعدما كانت ليبيا في مقدمة الدول المانحة للمساعدات الإنسانية قبل عام 2011، أصبحت الآن تبني استراتيجياتها بناءً على دراسة عمل المنظمات الدولية”.

وتابعت بالتمر: “قرار الحكومة مُبهم ويشوبه الكثير من العيوب، والقرار لم يُبنى على دراسة لماهية عمل المنظمات، ولم يُحدد من هي المنظمات المقصودة؛ هل هي المنظمات الدولية الحكومية أم غير الحكومية”.

وأضافت بالتمر: “المنظمات الدولية عادة تنفق المنح عبر البرامج التي تنفذها مع منظمات أخرى في الدولة وليس مع الحكومات، كما أن التعامل مع المنظمات الحكومية مُغاير للتعامل مع المنظمات الدولية غير الحكومية”. (وال) ف م/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال