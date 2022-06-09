بلدية بنغازي تستقبل وفد السفارة السويسرية لدى ليبيا

ناقش رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، مع مسؤول قسم المساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية السويسرية ارمين لومان، “ناقشا” أوجه الدعم والمُساندة التي تُقدم للبلدية من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر للدعم الفني

من جانبه أكد بوجواري، استعداد البلدية للتعاون التام وتذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل في مُختلف المجالات الإنسانية والخدمات الأساسية، مشدداً على أهمية تقديم الدعم الفني من خلال إقامة ورش العمل بهدف التدريب والتطوير للعناصر المحلية.