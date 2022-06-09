الكيلاني تشدد على إنجاز منحة الزوجة في أسرع وقت

شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة المؤقتة وفاء أبو بكر الكيلاني، على ضرورة إنجاز منحة الزوجة والأولاد في أسرع وقت، كي يتسنى تنفيذ أوامر صرف المنحة التي تصدرها الحكومة لتخفيف المعاناة عن المواطنين. وذلك خلال اجتماعها مع لجنة الدعم الفني والاستشاري للمشروع.

وأوضح بيان نشره حساب وزارة الشؤون على فيسبوك، أن الاجتماع حضره لجنة الدعم الفني والاستشاري لمشروع منحة الزوجة والأولاد بحضور اعضائها رئيس مصلحة الأحوال المدنية العميد طارق الثمن ورئيس الهيئة العامة للمعلومات المهندس عبد الباسط الباعور وناجي بازينه مشرف عام المشروع و كمال سلامه مقرر اللجنة .

وأردف البيان، أن الاجتماع تابع؛ آخر إجراءات صرف منحة الزوجة و تطوير المشروع من خلال اتفاقية تعاون ثلاثي مشترك بين الوزارة ومصلحة الأحوال المدنية والهيئة العامة للمعلومات.

وأشار البيان إلى أنه خلال الاجتماع “استعرضت اللجنة آخر المستجدات في ما يتعلق بالتنسيق بين كل الأطراف المعنية بمشروع المنحة كذلك المراحل التي وصلت إليها عملية فلترة بيانات الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة وتحديث البيانات المتعلقة بالمتغيرات في القيود وما يستجد من أعمال”.