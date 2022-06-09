الرئاسي والخارجية يبحثان أوضاع السفارات الليبية

بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش أوضاع السفارات الليبية والبعثات الدبلوماسية وسبل دعمها؛ لتوفير ما يلزم للجالية الليبية بالخارج، وتسهيل الإجراءات والخدمات الإدارية لهم، والعمل على تعزيز العلاقات وروابط الصداقة والتعاون المشترك بين ليبيا والدول الشقيقة في كل المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الخارجية نائب المجلس الرئاسي لمناقشة آخر مستجدات والأوضاع على الساحة المحلية والدولية، ومجهودات المجلس الرئاسي لمعالجة وتنظيم مشروع المصالحة الوطنية؛ لتعزيز الاستقرار والسلام في البلاد بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية.

ويجري نائب بالمجلس الرئاسي جولة تفقدية فى وزارة الخارجية وذلك ضمن إطار التشاور بين المجلس الرئاسي ووزارة الخارجية والتعاون الدولي.