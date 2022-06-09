مبعوث “ماكرون” يؤكد أن فرنسا ستلعب دورا إيجابيا في استقرار ليبيا

العنوان-طرابلس

أكد المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، بول سولير، اليوم الخميس، إن بلاده ستلعب دورا إيجابيا في استقرار ليبيا، وصولاً إلى اتفاق وحل سياسي، يكمن في تحقيق انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس إطار دستوري توافقي، وفق بيان لوزارة ا لخارجية.

وجاء ذلك خلال لقاء سولير في طرابلس مع وزير الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، بحضور السفيرة الفرنسية لدى ليبيا، بياتريس دوهيلين، حيث تناولت المباحثات مستجدات العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وكانت مستجدات العملية السياسية في ليبيا محور مشاورات المبعوث الفرنسي في طرابلس، الخميس، مع عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح.

وبدأ سولير، أمس الأربعاء، لقاءات في طرابلس، بالاجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وذلك رفقة السفيرة الفرنسية لدى ليبيا ياتريس لوفرابير دوهيلين.