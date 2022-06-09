تقرير إيرلندي: أداء 64 طالبًا وطالبة في ليبيا الامتحانات المؤهلة للدراسة في إيرلندا

ليبيا- أكد تقرير إخباري نشره موقع أخبار “بريكنغ نيوز آي إي” الإيرلندي مشاركة 64 طالبًا وطالبة من ليبيا في الامتحانات المؤهلة للدراسة في الجامعات الإيرلندية.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز ما ورد فيه صحيفة المرصد، أشار إلى مشاركة 24 طالبة و40 طالبًا من ليبيا في الامتحانات التي تعرف بـ”ليفنع سيرتفكيت” التي تستضيفها مدرسة الشهداء الدولية في العاصمة طرابلس سنويًا منذ العام 1997، مؤكدًا أن العدد الكلي للممتحنين من كافة أنحاء العالم يبلغ 131 ألفًا.

وتحدث التقرير عن إجابة الليبيين والليبيات عن الأسئلة ذاتها التي يجيب عليها النظراء والنظيرات في إيرلندا، رغم قساوة الظروف الجوية وارتفاع درجات الحرارة لأكثر من 40 درجة مئوية. مبينًا أن الجو الحار في ليبيا لا يمنع تعرفهم على شكسبير على حد تعبير التقرير.

وأضاف التقرير: إن “المجلس الأعلى للتعليم” في إيرلندا وفر إمكانية الخضوع لهذه الامتحانات في مالطا بسبب الوضع السياسي والأمني غير المستقر في ليبيا، مؤكدًا عدم معرفة عدد المسافرين لخوض الاختبارات التي ستخضع لذات القواعد الإيرلندية، فالبلاد هي مكان تصحيح الأوراق الامتحانية.

ترجمة المرصد – خاص

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