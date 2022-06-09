رئيس المجلس الرئاسي يبحث آخر تطورات المشهد السياسي في ليبيا مع المبعوث الإيطالي إلى ليبيا

طرابلس 09 يونيو 2022 (وال)- استقبل رئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنفي اليوم الخميس، المبعوث الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو، والسفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، وذلك لمناقشة آخر تطورات المشهد السياسي في ليبيا.

وقدم المبعوث للسيد الرئيس؛ إحاطة عن لقائه في تونس مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا السيدة ستيفاني وليامز، حول تطورات الملف الليبي، وأهمية دعم المسار الانتخابي والحرص على نجاح المسارين الأمني والعسكري.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، استمرار عمل المجلس مع كل الأطراف السياسية للوصول إلى التوافق، وتجنيب البلاد أي صراعات جديدة.

من جانبه، أشاد المبعوث الإيطالي بدور المجلس الرئاسي في رأب الصدع بين الفرقاء السياسيين الليبيين، مؤكدًا حرص بلاده على عودة الاستقرار إلى ليبيا، من خلال توافق جميع الأطراف الليبية للعبور بالبلاد إلى مرحلة التنمية والبناء.‏ (وال) ح س/ ر ت

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