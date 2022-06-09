الكيلاني تطالب لجنة منحة الزوجة والأولاد بسرعة الإنجاز

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، بحكومة الوحدة، وفاء أبوبكر الكيلاني، على ضرورة أن تنجز لجنة الدعم الفني والاستشاري. لمشروع منحة الزوجة والأولاد، كل الأعمال المسندة إليها في أسرع وقت، كي يتسنى تنفيذ أوامر صرف المنحة. التي تصدرها الحكومة لتخفيف المعاناة عن المواطنين.

جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة الدعم الفني والاستشاري لمشروع منحة الزوجة والأولاد. بحضور الكيلاني وأعضائها رئيس مصلحة الأحوال المدنية، طارق الثمن، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات المهندس عبد الباسط الباعور وغيرهم.

وأوضح بيان للوزارة اطلعت عليه أخبار ليبيا 24، أن الاجتماع تابع آخر إجراءات صرف منحة الزوجة. وتطوير المشروع من خلال اتفاقية تعاون ثلاثي مشترك بين الوزارة ومصلحة الأحوال المدنية والهيئة العامة للمعلومات.

في السياق ذاته، استعرضت اللجنة آخر المستجدات فيما يتعلق بالتنسيق بين كل الأطراف المعنية بمشروع المنحة. والمراحل التي وصلت إليها عملية فلترة بيانات الزوجة والبنات فوق سن الـ18، وتحديث البيانات المتعلقة بالمتغيرات في القيود.

ويذكر أن اللجنة العليا لمتابعة صرف منحة الزوجة والأولاد، عقدت اجتماعا قبل نحو أسبوعين. لاستكمال بقية خطوات صرف منحة الزوجة والبنات فوق سن 18، واقتراح البدائل للحسابات المصرفية. كما تمت مناقشة صرف المنحة لأبناء الليبيات المتزوجات من أجانب.