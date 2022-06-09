السايح يبحث مع المبعوث الخاص الفرنسي المستجدات السياسية للعملية الانتخابية

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الخميس، المبعوث الخاص الفرنسي لدولة ليبيا بول سولير، والسفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس دوهيلين، بحضور أعضاء مجلس المفوضية وعبد الحكيم الشعاب وأبوبكر مرده، وذلك بمقر المفوضية.

تناول اللقاء المستجدات السياسية للعملية الانتخابية المقررة، في ضوء التطورات المحلية والدولية، كما استعرض اللقاء حرص المجتمع الدولي في هذه المرحلة المهمة على دعم المساعي الرامية لتحقيق التوافق بين جميع الاطراف المعنية بالعملية الانتخابية.

وأكد سولير على تجديد دعم دولته لمساعي إجراء الانتخابات خلال الفترة المقبلة، مشيداً في الوقت ذاته بمستوى جاهزية المفوضية وبالجهود التي بذلتها في مراحل العملية الانتخابية التي تم انجازها