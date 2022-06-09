دراغي وماكرون يبحثان الملف الليبي في قصر الإليزيه

التقى رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، بالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بقصر الإليزيه للنقاش حول الملفات الحاسمة للأجندة الأوروبية في ضوء قمتي مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي (الناتو) المقبلة المقررة نهاية الشهر والمجلس الأوروبي في 23 و24 يونيو في بروكسل، وجاء الملف الليبي في مقدمة المباحثات.

وذكر موقع «ديكود 39» الإيطالي، أن دراغي وماكرون تحدثا عن تطورات الحرب في أوكرانيا ودعم كييف والأمن الغذائي وتعزيز الحكم الذاتي الأوروبي فيما يخص الدفاع والطاقة في سبيل استراتيجية طاقة متنوعة وتقليل الاعتماد على الطاقة من روسيا.

وتطرق الجانبان إلى ملف ليبيا والهجرة ومتابعة مؤتمر مستقبل أوروبا. وسيناقش دراغي وماكرون العلاقات الثنائية بين إيطاليا وفرنسا بعد توقيع معاهدة كويرينالي وأهمية الحوار المعزز المترجم إلى إجراءات ومبادرات مشتركة حول أهم القضايا المهمة على جدول الأعمال الأوروبي.