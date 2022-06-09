وليامز: السائح أطلعني على خطوات المفوضية لضمان الاستعداد للانتخابات

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز أن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح أطلعها على الخطوات الحالية التي تتخذها المفوضية لضمان استعدادها لدعم العملية الانتخابية.

وبينت وليامز في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أنها التقت السائح اليوم الخميس في العاصمة طرابلس وأطلعته على الجولة الأخيرة القادمة من محادثات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة في القاهرة في 12 يونيو، لوضع الإطار الدستوري اللازم لنقل البلاد إلى انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن.

وأعرب السائح خلال اللقاء عن استعداد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لدعم نتائج مفاوضات القاهرة.