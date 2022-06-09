المنقوش واللافي يبحثان مستجدات الأوضاع في ليبيا محليا ودوليا

طرابلس-العنوان

أجرى نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الخميس، جولة تفقدية لوزارة الخارجية؛ وذلك في إطار التشاور بين المجلس ووزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وبحسب بيان الخارجية ناقش اللافي مع وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، آخر مستجدات والأوضاع على الساحة المحلية والدولية، ومجهودات المجلس الرئاسي في معالجة وتنظيم مشروع المصالحة الوطنية؛ لتعزيز الاستقرار والسلام في البلاد.

كما ناقش الاجتماع أوضاع السفارات الليبية والبعثات الدبلوماسية وسبل دعمها؛ لتوفير ما يلزم للجالية الليبية بالخارج، وتسهيل الإجراءات والخدمات الإدارية لهم، والعمل على تعزيز العلاقات وروابط الصداقة والتعاون المشترك بين ليبيا والدول الشقيقة في كل المجالات.