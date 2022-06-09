قزيط: المطلوب من المجلس الرئاسي أن يلعب دوره لحل الأزمة بين الحكومتين

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط إن المطلوب من المجلس الرئاسي أن يلعب دوره لحل الأزمة في البلاد؛ لأن هذا دوره يفرض عليه ألّا ينحاز لأي طرف وبحكم تركيبة المجلس فإنه عليه التحرك.

قزيط وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” ، أوضح أن المجلس بحاجة لدعم من قوى سياسية والتنسيق مع البعثة الأممية، معتبرًا أنّ فرص حل الإشكال بين الحكومتين برمته تبقى ضعيفة، لكن أي وساطة ستكون كافية لتخفيف منسوب التوتر ودرء الصراعات وخلق قناة نسير فيها للوصول إلى الحل.

وحذّر عضو مجلس الدولة من أنّ ترك الأمور على حالها ليس من الحكمة السياسية، ومع ذلك هناك فرصة لنزع الكثير من الألغام وتخفيض منسوب التوتر والتوصل إلى حل.

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