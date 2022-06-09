هبوط طائرة تابعة لسلاح الجو الأميركي في مصراتة لساعات

قال موقع itamilradar المتخصص في الملاحة الجوية، إن طائرة بوينج C-17A، تابعة لسلاح الجو الأميركي، هبطت في مصراتة ظهر الخميس، عند حوالي الساعة 12:30, قبل أن تقلع مجددًا لتهبط في قاعدة سينيونيلا الإيطالية في الرابعة عصرًا.

وأضاف الموقع أن الطائرة أكملت رحلتها لتعود إلى قاعدة رامشتاين الجوية الألمانية، فيما لم يعرف بعد طبيعة المهمة التي أقلعت لأجلها.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم بها تتبع رحلات القوات الجوية الأميركية إلى مصراتة، لكنها عادة ما تأتي من رامشتاين وتعود إليها، إلا أن هذه هي الرحلة الثانية في الأيام الأخيرة التي تسلك هذا الطريق غير المعتاد.

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