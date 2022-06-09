اللافي يترأس الاجتماع الختامي للمرحلة الأولى من إعداد الرؤية الإستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية

طرابلس 09 يونيو 2022 (وال)- ترأس النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي بديوان المفوضية العليا للمصالحة بطرابلس اليوم الخميس، الإجتماع الختامي للمرحلة الأولى من إعداد الرؤية الإستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، وإعداد صيغة لدمج وتعديل قوانين العدالة الانتقالية، للبدء في توسيع دائرة المشاركة النخبوية والمجتمعية، من أجل إثراء هذا المشروع الوطني، لتحقيق الملكية الليبية الواسعة له للمساهمة في تأسيس دولة مستقرة، ومجتمع ينعم بالأمن والسلام والمحبة.

الاجتماع الختامي؛ حضره عضو مجلس النواب وممثلين عن مجلس التخطيط الوطني، ومركز دراسات القانون بجامعة بنغازي، وعدد من الخبراء والقانونيين والمختصين في هذا المجال.

ويسعى المجلس الرئاسي، إلى إنجاز مشروع قانون المصالحة الوطنية، من أجل إعادة الاستقرار والسلم الإجتماعي إلى البلاد. (وال) ح س/ ر ت

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