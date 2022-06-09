فرنسا تؤكد أنها ستعلب دورا إيجابيا في تحقيق انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أكد المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، بول سولير، اليوم الخميس، إن بلاده ستلعب دورا إيجابيا في استقرار ليبيا، وصولاً إلى اتفاق وحل سياسي، يكمن في تحقيق انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس إطار دستوري توافقي.

وبحسب بيان وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية. جاء ذلك خلال لقاء سولير في طرابلس مع الوزيرة، نجلاء المنقوش. بحضور السفيرة الفرنسية لدى ليبيا، بياتريس دوهيلين. حيث تناولت المباحثات مستجدات العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وكانت قد تمحورت مستجدات العملية السياسية في ليبيا مشاورات المبعوث الفرنسي في طرابلس، الخميس، مع عضو المجلس الرئاسي. عبدالله اللافي، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح.

والأربعاء بدأ سولير، لقاءات في طرابلس، بالاجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي. وذلك رفقة السفيرة الفرنسية لدى ليبيا ياتريس لوفرابير دوهيلين.