مكتب النائب العام يعلن تشكيل غرفة أمنية مشتركة في بنغازي

أعلن مكتب النائب العام، تشكيل غرفة أمنية مُشتركة في بنغازي؛ تتولى مُهمة تنفيذ أوامر الضبط والإحضار الصادرة من النيابة العامة؛ واستيفاء إجراءات الاستدلال وملاحقة مرتكبي الجرائم.

وجاء ذلك خلال اجتماع أمني موسع ببنغازي، ضم رئيس وأعضاء هيئة التفتيش ورؤساء الهيئات القضائية والضبطية والبحث الجنائي والأمن الداخلي وبقية الجهات الأمنية ببنغازي.

وبحسب مكتب النائب العام، فإن الغرفة تتولى أيضا رصد ومباشرة إجراءات جمع الأدلة حيال التعديات التي طالت أملاك الدولة؛ ومستوى المخطط التفصيلي، وعرض مدونات محاضر الاستدلال المتعلقة بها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة آثارها بالتعاون مع الجهات القائمة على التطوير والتخطيط.

وأكد المكتب، أن الغرفة باشرت مهمتها؛ فضبطت عدة جرائم منها الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية؛ والتعدي على المخططات وباشرت الاستدلالات حيالها تحت إشراف مكتب المحامي العام؛ كما تولت الغرفة البحث والتحري عن المتهمين المطلوبين.