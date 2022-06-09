مجلس الدولة يبحث مع التكتل الوطني للأحزاب مواد الوثيقة الدستورية

عقدت لجنة المسار الدستوري التابعة لمجلس الدولة، اجتماعاً مع التكتل الوطني للأحزاب الليبية.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر ديوان المجلس، مناقشة مواد الوثيقة الدستورية التي تنظم المرحلة القادمة والعملية الانتخابية القادمة، وتذليل الصعاب للوصول إلى اتفاق بين المجلسيْن.

وفي سياق منفصل أعرب رئيس مجلس الدولة خالد المشري ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز عن دعمهم إنهاء العمل على المسار الدستوري.

وأكد المشري خلال لقائه وليامز موقف مجلس الدولة للخروج من حالة الانسداد السياسي، من خلال التوافق على أسس دستورية وقانونية سليمة؛ تمهيدا للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها كل الشعب الليبي.

كما أطلعت المستشارةُ الأممية المشري على سلسلة الاجتماعات التي تم عقدها في تونس، وعلى رأسها اجتماعات مجموعة العمل الأمنية الدولية بشأن ليبيا، التي تضمنت مناقشات مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ومع المجتمع الدولي.