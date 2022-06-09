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“رادار إيطاليا” يرصد هبوط طائرة أمريكية بالكلية الجوية مصراتة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان

رصد موقع مراقب رادار إيطاليا المتخصص في مراقبة تحركات الطائرات فوق إيطاليا والبحر المتوسط، هبوط طائرة شحن جوي أمريكية في الكلية الجوية مصراتة.

ولفت الموقع إلى أن الطائرة من طراز بوينغ C-17 جلوبماستر وهي تابعة لسلاح الجو الأمريكي، مشيرا إلى أن رقم الرحلة Reg:07-7178 دون رمز نداء.

وأوضح الموقع أن الطائرة هبطت، اليوم الخميس، على تمام الساعة 12:30 ظهرا، قادمة من قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا.

وفي سياق متصل، رصد الموقع الإيطالي مغادرة طائرة شحن تابعة للجيش الإيطالي لقاعدة مصراتة، اليوم الخميس.


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صحيفة العنوان الليبية

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