السايح يبحث مع “لجنة عودة الأمانة للشعب” آليات دعم المسار الديمقراطي

ليبيا – استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح أمس الأربعاء وفدًا ضم أعضاء “لجنة عودة الأمانة للشعب” المشكلة من قبل الدبيبة، بحضور أعضاء مجلس المفوضية.

الاجتماع يأتي بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات في إطار التواصل مع كل الأطراف المهتمة بالعملية الانتخابية.

وتناول المجتمعون آليات دعم المسار الديمقراطي وتعزيز الشمولية في الانتخابات، وسبل تذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تعترض إجراء العملية الانتخابية خلال المدة القادمة.

وفي الختام، أكد أعضاء الوفد دعمهم لجهود المفوضية الرامية لإجراء انتخابات حرة نزيهة، وهو الأمر الذي يتفق مع المهام الأساسية للجنة والمتمثلة في دعم تنفيذ الانتخابات، والتواصل مع كافة مكونات الشعب من أجل نشر التوعية بأهمية إجرائها، مثمنين في ذات الوقت والجهود التي تبدلها المفوضية في سبيل نجاح المسار الديمقراطي.

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