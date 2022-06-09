لجنة مجلس الدولة تبحث مواد الوثيقة الدستورية مع التكتل الوطني للأحزاب الليبية

ناقشت لجنة المسار الدستوري التابعة لمجلس الدولة، مع التكتل الوطني للأحزاب الليبية، مواد الوثيقة الدستورية التي تنظم المرحلة القادمة والعملية الانتخابية القادمة.

وتستعد لجنة مجلس الدولة للانضمام إلى نظيرتها المشكلة من مجلس النواب في القاهرة، ضمن أعمال الجولة الأخيرة من المشاورات المتعلقة بالتوافق حول القاعدة الدستورية وتعديل القوانين الانتخابية، والتي ستنطلق في 11 من يونيو الجاري.

وكان رئيس مجلس الدولة خالد المشري قد التقى في وقت سابق المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، وجدد موقفه الداعم للخروج من حالة الانسداد السياسي، عبر التوافق على أسس دستورية وقانونية سليمة؛ تمهيداً للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية.

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