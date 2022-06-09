“الرئاسي”: نسعى إلى إنجاز مشروع قانون المصالحة الوطنية

رأس النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الخميس، بديوان المفوضية العليا للمصالحة بطرابلس، الاجتماع الختامي للمرحلة الأولى من إعداد الرؤية الإستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية.

وذكر المجلس الرئاسي في بيان أن الاجتماع الختامي حضره عضو مجلس النواب وممثلين عن مجلس التخطيط الوطني، ومركز دراسات القانون بجامعة بنغازي، وعدد من الخبراء والقانونيين والمختصين في هذا المجال.

وأوضح البيان أن المرحلة الأولى تركزت على إعداد صيغة لدمج وتعديل قوانين العدالة الانتقالية، للبدء في توسيع دائرة المشاركة النخبوية والمجتمعية، من أجل إثراء هذا المشروع الوطني، لتحقيق الملكية الليبية الواسعة له للمساهمة في تأسيس دولة مستقرة، ومجتمع ينعم بالأمن والسلام والمحبة.

وأكد المجلس الرئاسي سعيه إلى إنجاز مشروع قانون المصالحة الوطنية، من أجل إعادة الاستقرار والسلم الاجتماعي إلى البلاد.

يشار إلى أن المجلس الرئاسي لم ينته من ملف المصالحة الوطنية وهو أحد الملفات الرئيسية له، منذ توليه السلطة التنفيذية المنبثقة عن اتفاق جنيف السياسي، في مارس 2021.