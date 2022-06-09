المبعوث الفرنسي يؤكد دعم بلاده لجهود إجراء الانتخابات في ليبيا

أكد المبعوث الخاص الفرنسي لليبيا بول سولير، تجديد دعم بلاده لمساعي إجراء الانتخابات في ليبيا خلال الفترة المقبلة.

مشيداً في الوقت ذاته بمستوى جاهزية المفوضية وبالجهود التي بذلتها في مراحل العملية الانتخابية التي تم انجازها

جاءذلك خلال لقاء جمع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الخميس بمقر المفوضية مع المبعوث الخاص الفرنسي لدولة ليبيا بحضور أعضاء مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب وأبوبكر مرده.

وتناول اللقاء المستجدات السياسية للعملية الانتخابية المقررة، في ضوء التطورات المحلية والدولية، كما استعرض اللقاء حرص المجتمع الدولي في هذه المرحلة المهمة على دعم المساعي الرامية لتحقيق التوافق بين جميع الاطراف المعنية بالعملية الانتخابية.