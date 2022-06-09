الرئاسي يُعلن ختام المرحلة الأولى لمشروع المصالحة الوطنية

العنوان-طرابلس

أعلن المجلس الرئاسي، اليوم الخميس، ختام المرحلة الأولى من إعداد الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية.

وترأس نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، بديوان المفوضية العليا للمصالحة في العاصمة طرابلس، الاجتماع الختامي.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن هذه المرحلة تشمل إعداد صيغة لدمج وتعديل قوانين العدالة الانتقالية، للبدء في توسيع دائرة المشاركة النخبوية والمجتمعية، من أجل إثراء هذا المشروع الوطني، لتحقيق الملكية الليبية الواسعة له للمساهمة في تأسيس دولة مستقرة، ومجتمع ينعم بالأمن والسلام والمحبة.

وأكد المجلس الرئاسي أنه يسعى إلى إنجاز مشروع قانون المصالحة الوطنية، من أجل إعادة الاستقرار والسلم الاجتماعي إلى البلاد.

وحضر الاجتماع الختامي للمرحلة الأولى لمشروع المصالحة الوطنية الذي انطلق الثلاثاء عضو مجلس النواب، أيمن سيف النصر، وممثلون عن مجلس التخطيط الوطني، ومركز دراسات القانون بجامعة بنغازي، وعدد من الخبراء والقانونيين والمختصين في هذا المجال.