باشاآغا يجري زيارة لمعبر ايسين الحدودي لتفقد الفرق الأمنية والاطلاع على احتياجاتهم.

ليبيا – قام رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا رفقة وفد وزاري بزيارة معبر ايسين على الحدود الليبية الجزائرية أمس الأربعاء، وذلك لتفقد الفرق الأمنية بالمعبر والاطلاع على احتياجاتهم.

كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة بناء قدرات العناصر الأمنية المسؤولة عن حراسة المنافذ البرية والبحرية للبلاد وتوفير أحدث تقنيات المراقبة.

ورافق باشاآغا خلال الجولة كل من نائب رئيس الوزراء سالم الزادمة، ووزير الخارجية حافظ قدور، ووزير الداخلية عصام أبوزريبة ، ووزير الصحة عثمان عبدالجليل ، ووزير الدولة لشؤون الحكومة ورئاسة الوزراء محمد فرحات.

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