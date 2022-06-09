وزارة العمل تعكف على إعداد مقترح لرفع مرتبات موظفيها

تعكف وزارة العمل والتأهيل على إعداد مقترح يتضمن زيادة علاوة التمييز لموظفي الوزارة، بنسبة يتم إقرارها وفقاً لمعدلات الأداء لكل مهنة، على أن يقدم المقترح للوزير علي العابد الرضا للاطلاع والتوجيه خلال أسبوع.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه وكيل وزارة العمل والتأهيل للتخطيط وشؤون الديوان حسام المزوغي، الخميس، مع عدد من الوزارات المعنية لمناقشة مطالب الموظفين بوزارة العمل والتأهيل، للرفع من مرتباتهم أسوة بالجهات الأخرى.

واستعرض المشاركون خلال الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة، الإجراءات التنفيذية التي أقدمت عليها الوزارة من خلال مشاركتها في إعداد جدول المرتبات الموحد مع حكومة الوحدة، والذي أحيل إلى مجلس النواب منذ نهاية العام الماضي.

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