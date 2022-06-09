وليامز: السايح أبلغني استعداد المفوضية لدعم نتائج مفاوضات القاهرة

التقت المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم الخميس، وذلك بمقر المفوضية.

وليامز، وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قالت: ”التقيتُ اليوم في طرابلس برئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، واطلعته على الجولة الأخيرة القادمة من محادثات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة في القاهرة في 12 يونيو، لوضع الإطار الدستوري اللازم لنقل البلاد إلى انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن”.

وأضافت: ”أعرب السايح خلال اللقاء، استعداد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لدعم نتائج مفاوضات القاهرة، وأطلعني على الخطوات الحالية التي تتخذها المفوضية لضمان استعدادها لدعم العملية”.