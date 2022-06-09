هدية ينتقد تغيب تنتوش وصنع الله عن اجماع لجنة مناقشة مخرجات لقاء سرت

وجه رئيس لجنة مناقشة ودراسة مخرجات اجتماع سرت النائب” زايد هدية” انتقادات إلى رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب عمر تنتوش ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله على خلفية عدم مشاركتهم في اجتماعات اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس النواب رقم (41) لسنة 2022 .م والتي اختتمت أعمالها أمس الأربعاء.

ونقل الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق عن هدية قوله إن تنتوش ” تغيب عن الحضور رغم التواصل معه وطلبه لبعض الأمور اللوجستية التي تم توفيرها إلا أنهم تفاجؤا في اليوم الذي يليه بأنه قد اجتمع مع محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديقة الكبير ورئيس حكومة الوحدة الوطنية “منتهية الولاية” عبد الحميد الدبيبة معتبرا أنه يمثل رأيه كنائب ولا يمثل لجنة المالية التي حضر عنها مهدي الأعور.

وأشار هدية إلى أنه تمت مناقشة عدة أمور منها الميزانية العامة للدولة، وبين أنه سيتم إعداد تقرير كامل ومفصل يخص هذا الاجتماع الذي خلص إلى توصيات ستعرض على مجلس النواب من خلال رئيس مجلس النواب والتي ستسلم له يوم الاثنين القادم لعرضها على أعضاء المجلس يوم الثلاثاء القادم في الجلسة المنعقدة في سرت.

وأضاف رئيس اللجنة بأن المؤسسة الوطنية للنفط تغيبت أيضاً رغم مناشدات رئيسها لما يمر به قطاع النفط من تهالك البنية التحية، مشيراً إلى أنه كان يجب على رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الحضور لهذا الاجتماع الهام الذي يلبي احتياجات هذا القطاع ومناقشة الميزانية المطلوبة للنهوض بالقطاع الذي يعتبر مصدر دخل الليبيين.

واعتبر هدية أن تغيب مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط دون مبررات عن هذا الاجتماع المهم، وكذلك تغيب رئيس لجنة التخطيط والمالية وعدم تواصله مع اللجنة يعتبر أمر غير مقبول، مؤكدا على أن مجلس النواب مستمر في أعماله ، وأن هناك لائحة تنظم عمل مجلس النواب وهي القانون رقم (4) لسنة 2014 .م.

وبين هدية أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول في 6 يونيو من هذا الشهر لمناقشة اجتماع سرت الذي انعقد في 31 مايو من الشهر الماضي وناقشت أيضا ما ورد في كلمة رئيس مجلس النواب بحضور أعضاء مجلس النواب الذين ناقشوا في الاجتماع الأول عدة موضوعات منها المفوضية العليا للانتخابات والأجهزة الرقابية والنائب العام، مضيفا ً بأنه في اليوم الثاني تم دعوة الأجهزة الرقابية وإدارة مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط ولجنة المالية بمجلس النواب وتم مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بما ورد في اجتماع 31 مايو المنعقد في سرت وكذلك كلمة رئيس مجلس النواب .