عقيل: خطاب حفتر وصف بوضوح تعطل كل شيء وعدم ظهور حل للأزمة وسط التدخلات الخارجية

ليبيا – أكد رئيس حزب الائتلاف الجمهوري والمحلل السياسي عز الدين عقيل أن إعلان المشير خليفة حفتر استعداد الجيش لتنفيذ إرادة الشعب هو قول يحمل رسائل كثيرة للجميع وطمأنه لأبناء ليبيا.

عقيل أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أن التفسير الأصح للحديث هو دعم إرادة الشعب عسكريًا، بكل شيء، وبكل ما أُوتي من قوة لتأمين رغباته، وما يؤكد طبيعة الانسداد والغموض اللذين تعانيهما العملية السياسية والكلمة من خلال إسقاطاتها المختلفة أكدت حالة الغضب من التدخلات الأجنبية.

وأوضح أن خطاب حفتر وصف بوضوح تعطل كل شيء وعدم ظهور حل للأزمة الليبية، وسط التدخلات الخارجية بالبلاد، بالإضافة إلى وجود عمليات إقصاء يخطط لإقرارها بالقاعدة الدستورية المفترض أن تطول مشاركة أشخاص بعينهم بالانتخابات، ما يعني أنها ستأتي في صورة قانون للعزل السياسي.

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